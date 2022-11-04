Рамзан Кадыров: В Чеченской Республике продолжается набор добровольцев для участия в СВО

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4 ноября 2022, 20:21 Источник: Чеченская Государственная Телерадиокомпания "Грозный"

Каждый желающий имеет возможность пройти подготовку и овладеть боевыми навыками в Российском университете Спецназа, уникальном и не имеющим аналогов в мире учебном заведении для профессиональной подготовки бойцов специальных подразделений. Об этом написал Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.



«Здесь лучшие инструкторы мира, уже неоднократно проявившие себя и побеждавшие в самых престижных международных соревнованиях сил специального назначения. Сейчас они делятся всем своим опытом и профессионализмом с добровольцами, работая с ними, в том числе, индивидуально. Это помогает будущим воинам в совершенстве отточить боевое мастерство. Подготовительные мероприятия включают в себя курсы тактической и огневой подготовки, полевой медицины, топографии и ориентирования на местности, снайпинг, стрельбу из гранатомета и многое другое. Во время занятий для бойцов обеспечивается комфортабельное проживание с трехразовым питанием», - написал Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской Республики сообщил о том, что Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова возмещает добровольцам все расходы на дорогу до Грозного, обеспечивает добровольцев современной экипировкой, предоставляет комфортабельное проживание и трехразовое питание.

После прохождения подготовки у бойцов есть возможность заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации сроком на 3 месяца.











