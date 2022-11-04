Consortium News: Американская модель демократии больше не способна быть примером для подражания в мире

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4 ноября 2022, 18:49 Источник: Лента.ру

Американская демократии проваливаться у себя дома, она больше не может быть примером для подражания в мире. Об этом написал аналитик, экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в статье для издания Consortium News.

Риттер в статье обратил внимание на будущий миропорядок, по его мнению возможен либо однополярный мир с гегемонией США, либо многополярный, во главе с Россией и Китаем.

«Прямое военное столкновение между сторонниками этих двух идей привело бы к ядерному конфликту, который уничтожит мир, за контроль над которым борются противники, — констатировал Риттер. — Америка в упадке. Американская модель демократии терпит неудачу даже внутри страны, а потому ее сложно проецировать на весь мир, как нечто, достойное подражания. Идея американской гегемонии трещит по швам», - считает Скотт Риттер.





