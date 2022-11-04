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Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево

, 18:18 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале представительства.

В 14:51 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по городу Донецк (Киевский район), ВСУ вели огонь со стороны населенного пункта Орловка, было  выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров.

В 15.30 со стороны населенного пункта Орловка украинские войска обстреляли населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), было выпущено 2 снаряда калибра 155 миллиметров.

В 15:31 ВСУ обстреляли город Донецк (Киевский район), огонь велся с территории населенного пункта Орловка, выпущено 2 снаряда калибра 155 миллиметров.

В 15:05 украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево, было выпущено 7 снарядов калибра122 миллиметра, артобстрел велся со стороны  населенного пункта Белая Гора.

В 15.33 и 16.20  украинские войска обстреляли город Донецк (Куйбышевский район), артобстрел велся со стороны населенного пункта Орловка, всего было выпущено 6 снарядов калибра 155 миллиметров.



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