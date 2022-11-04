Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

В Армении позитивно отнеслись к предложению о проведении межпарламентских переговоров с Россией и Азербайджаном

, 17:52 Источник: РИА "Новости"

В Армении позитивно отнеслись к предложению о проведении межпарламентских переговоров с Россией и Азербайджаном
флаг Армении, Diego Herrera/Keystone Press Agency

Пресс-секретарь парламента Армении Цовинар Хачатрян в пятницу заявила, что армянской стороне поступило предложение о проведении трехсторонних переговоров с коллегами из РФ и Азербайджана.

Уточняется, что предложение о трехсторонних межпарламентских переговорах поступило от председателя Госдумы Вячеслава Володина в ходе официального визита председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в Россию. Армянская сторона дала положительный ответ.

Подчеркивается, что четкий формат на той встрече не обсуждался.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Политика