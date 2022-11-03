Военный эксперт Кнутов: «КНДР вполне может производить современное оружие»

Юрий Кнутов считает, что РФ невыгодно покупать оружие у Северной Кореи, так как у нас его достаточно. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».
«Если мы говорим о системах РСЗО, то они способны доставать до Сеула. Других артиллерийских систем тоже большое количество. На сложившиеся стандарты техники в Северной Корее повлиял СССР. Страна создает до сих пор серьезные вооружения. Мы знаем, что баллистические ракеты у них высокого класса. Они, конечно, не соответствуют российскому уровню, но эта техника современная. Я думаю, что они в состоянии производить свое оружие. Другой вопрос, есть ли поставки? Вашингтону нужно что-то придумывать и обвинять нас в сотрудничестве с Северной Кореей. Нам не совсем выгодно закупать оружие у КНДР, у нас есть достаточно боеприпасов на складах».
Ранее западная пресса неоднократно утверждала, что в Россию идут поставки оружия из КНДР.
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