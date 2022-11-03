Военный эксперт Широкорад: «Оставление Херсона приведет к моральному ущербу войскам РФ»

Аргументы Недели → Политика 13+

3 ноября 2022, 15:59 Антон Николаев

Александр Широкорад предполагает, что российские войска в Херсоне находятся «почти в блокаде». Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».



«Вероятность того, что Россия оставит левый берег Днепра, вполне реальна. После того как плотина Каховской ГЭС была повреждена, сейчас российские войска находятся почти в блокаде. На правый берег перебрасывать технику практически невозможно: там ходят катера, переправы, на которых работают украинская авиация и БПЛА. С другой стороны, потеря Херсона имела бы очень негативную окраску. Эвакуация населения, безусловно, оправдана, так как если будет осуществлен прорыв плотины, то Херсон уйдет на шесть метров под воду. Это все говорит о том, что рассматривается оставление Херсона, что принесет моральный, политический и психологический ущерб российским войскам и Кремлю».



Ранее издание Readovka сообщило, что флаг России пропал со здания администрации в Херсонской области. С чем это связано, местные власти пока не уточнили.