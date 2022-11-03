Политолог Белов: «Заявления Эрдогана - дипломатическая игра»

Аргументы Недели → Политика 13+

3 ноября 2022, 14:34 Антон Николаев

Александр Белов считает, что заявление Реджепа Тайипа Эрдогана об изменении позиции канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину - дипломатическая игра турецкого лидера. Как сказал изданию «Аргументы недели» Белов, позиция Германии осталось неизменной.



«Где доказательства, что Шольц не будет общаться с Путиным? Позиция Шольца не поменялась: он критиковал и критикует Путина. Я не знаю ни одного высказывания Шольца, где бы он отказывался от общения с российским президентом. Другой вопрос, готов ли общаться Путин с Шольцем? На сколько я понимаю, у Путина тоже не было резких каких-либо заявлений в сторону канцлера ФРГ».

«У правительства ФРГ антироссийская позиция. Они не желают разбираться в военном конфликте Украины и России. Это факт! Заявление президента Турции - это дипломатическая игра Эрдогана. И ему это удается лучше всего».

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц поменял свою позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину и выступает за диалог с российским президентом.