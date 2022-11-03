Эрдоган заявил, что Шольц поменял свою позицию по отношению к Путину и выступает за диалог с президентом РФ

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3 ноября 2022, 07:19 Источник: Коммерсантъ

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, IMAGO/Turkish presidency apaima

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц поменял свою позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину и выступает за диалог с российским президентом.

Эрдоган подчеркнул, что дипломатия имеет решающее значение в решении проблем. Президент Турции рассказал, что на саммите в Праге в октябре объяснял главам европейских государств, что они выбрали неправильный подход в отношении президента России.

Администрация российского президента позже в октябре заявляла, что немецкий канцлер Шольц не слышит позицию России.

Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого цитирует газета Daily Sabah в Twitter, сказал: "Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил свою позицию, отметив важность диалога", - сообщает "Коммерсантъ".

1 ноября состоялся очередной телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обменялись мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией достигнутых с участием Турции договорённостей по вывозу зерна из черноморских портов.