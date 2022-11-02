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Аргументы Недели Политика 13+

Рогов заявил, что предприятия украинской части Запорожской области попали под санкции Евросоюза

, 20:06 Источник: Telegram

Рогов заявил, что предприятия украинской части Запорожской области попали под санкции Евросоюза
флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/MZWBMNP7Nro

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов вечером в среду, 2 ноября, предоставил информацию о том, что предприятия подконтрольной Киеву части региона попали под санкции Запада.

После введения восьмого пакета санкций Европейского союза банки стран-членов ЕС отказываются переводить средства компаниям и ФОП (украинский вариант российского ИП - прим. ред) из Запорожья. Объясняется это тем, что Запорожская область РФ включена в санкционный список. 

Напомним, к настоящему моменту освобождено более 70% Запорожской области, однако областной центр – Запорожье – находится под контролем ВСУ.

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