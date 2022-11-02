Рогов заявил, что предприятия украинской части Запорожской области попали под санкции Евросоюза

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2 ноября 2022, 20:06 Источник: Telegram

флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/MZWBMNP7Nro

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов вечером в среду, 2 ноября, предоставил информацию о том, что предприятия подконтрольной Киеву части региона попали под санкции Запада.

После введения восьмого пакета санкций Европейского союза банки стран-членов ЕС отказываются переводить средства компаниям и ФОП (украинский вариант российского ИП - прим. ред) из Запорожья. Объясняется это тем, что Запорожская область РФ включена в санкционный список.

Напомним, к настоящему моменту освобождено более 70% Запорожской области, однако областной центр – Запорожье – находится под контролем ВСУ.