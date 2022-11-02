Кирби утверждает, что Иран планирует поставить России ракеты класса «земля – земля»

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2 ноября 2022, 18:09 Источник: РИА "Новости"

Джон Кирби, Chris Kleponis/globallook.com

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби во вторник заявил, что США "имеют основания считать", что Иран намерен поставить российской стороне ракеты класса "земля – земля".

Джон Кирби уточнил, что Вашингтон пока не видит указаний на то, что подобные поставки были осуществлены, однако американские власти продолжают следить за ситуацией. Подчеркивается, что у США "есть основания" считать, что России будут предоставлены ракеты класса "земля – земля".

Напомним, ранее администрация Соединенных Штатов утверждала, что Тегеран планирует поставить Москве БПЛА в целях их применения в рамках специальной военной операции на Украине. Иран категорически отвергает подобные заявления.