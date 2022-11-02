Политолог Светов: «России нет смысла применять ядерное оружие против Украины»

Аргументы Недели → Политика 13+

2 ноября 2022, 16:24 Антон Николаев

По мнению Юрия Светова, Запад своими сообщениями о ядерном оружии только нагнетает истерию, чтобы обвинить во всем Россию. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели»

«Вероятность того, что Россия применит на Украине ядерное оружие, равна нулю. Смысла в этом нет. Для чего мы будем применять оружие массового поражения? Цель может быть одна: дать возможность коллективному Западу еще один повод нас обсудить. Какой в этом смысл? Что может сделать тактическое ядерное оружие, чего не сможет сделать обычное оружие? У нас есть боеприпасы такой разрушительной силы, которые сравнимы по взрывной мощи с ядерным оружием, только не оставляют после себя радиационный след».

«Все эти песни про ядерное оружие, это повод поиграть на нервах мирового общественного мнения, которое с охотой подхватывает эту истерию, чтобы обвинить Россию во всех грехах».

Ранее газета NYT cо ссылкой на свои источники сообщила, что российские военные проводили переговоры по теме нанесения тактического ядерного удара по Украине.