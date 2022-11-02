Политолог Суздальцев: «Зерновая сделка внушает надежды»

Аргументы Недели → Политика 13+

2 ноября 2022, 13:55 Антон Николаев

Фото: СС0

Андрей Суздальцев считает, что выполнение договоренностей сделки по зерну сейчас будет зависеть от Украины. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Мы демонстрируем лояльность и понимание проблем. Мы не копируем действия Великобритании, которая подозревается в том, что участвовала в терактах в акватории Севастополя. Мы показываем то, что нас нельзя обвинять в стимулировании мирового голода. С другой стороны, мы понимаем, что Украина может подписать любые гарантии, но будут ли они выполнять их? Они подписали Минские соглашения, а потом обстреливали Донбасс. Мы работаем в таком формате, за который нас невозможно упрекнуть, но Россию все равно пытаются держать за «козла отпущения».

«Зерновая сделка может стать шагом для переговоров между Москвой и Киевом, но неизвестно, что получится из этого. Такая коммуникация по зерну - уже хорошо, но она внушает надежды, а не оптимизм».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Москва возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе, так как получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.