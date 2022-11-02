Политолог Тасиц: «На данном этапе не удалось сблизить позиции Армении и Азербайджана»

Аргументы Недели → Политика 13+

2 ноября 2022, 13:14 Антон Николаев

Константин Тасиц считает, что решение гуманитарных проблем двух стран станет предпосылкой для возможного окончания конфликта в Нагорном Карабахе.

Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Ключевое противоречие между Арменией и Азербайджаном заключается в субъектности. Армения рассматривает Нагорный Карабах, как определенную территориальную единицу. Соответственно, она выступает за то, чтобы местная армянская община имела особые права и гарантии безопасности. Конфликт, который существовал, он не разрешен. Позиция Азербайджана заключается в том, что конфликта нет, он был решен по итогам вооруженного противостояния в 2020 году. Такой административной единицы, как Нагорный Карабах, в Азербайджане нет, а взаимодействие с армянской общиной - это внутреннее дело Азербайджана, в которое никто не должен вмешиваться. Отмечу, что Россия выдвигает компромиссный вариант, так как на данном этапе эти позиции не имеют соприкосновения: чувствительный вопрос о статусе Нагорного Карабах отложить, а уделить внимание демаркации границы, восстановлению экономических связей, решение гуманитарных проблем. На мой взгляд, все это станет предпосылкой для решения задач по Нагорному Карабаху».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия предложила оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее, и Ереван согласен с таким подходом.