РИА Новости: замглавы МИД Иванов назвал отказ Запада впускать россиян «сигналом» для граждан РФ

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2 ноября 2022, 10:21 Источник: РИА Новости

Здание МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Отказ некоторых стран впускать россиян, попавших под частичную мобилизацию, должен послужить гражданам «сигналом». Об РИА Новости заявил замглавы МИД Евгений Иванов.

По словам Иванова, отказ ряда стран делать исключения для граждан РФ, попавших под мобилизацию, и впускать их на свою территорию должен стать для россиян «сигналом» того, что Запад не ждет их «с распростертыми объятиями».

Представитель МИД добавил, что запрет россиянам въезжать на территорию некоторых стран Запада является продолжением «необоснованного» курса против РФ.

Ранее сообщалось о том, что Иванов заявил о намерении МИД запустить выдачу электронных виз для иностранных граждан.