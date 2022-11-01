Политолог Кошкин: «Великобритания обостряет ситуацию»

По мнению Андрея Кошкина, Англия является виновником затягивания военного конфликта на Украине. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».
«Мы выполняем специальную военную операцию по защите жизни людей. Западный мир окрысился и полностью встал на позиции изоляции и уничтожения России. В этом единстве они готовы на все. США разрушают потенциал своих союзников с помощью Великобритании, ведь они взорвали газопроводы не против России, а против Европы и Германии. Англичане вышли из Евросоюза, так что в такой сложнейшей политической конфигурации англо-саксы просто помогают Украине, чтобы они продолжали воевать до последнего украинца против России. В такой ситуации мы предупреждаем Англию, что это приведет к большим и негативным последствиям. Мы говорим Англии, что она насыщает вооружениями и боевой техникой Украину, чтобы затянуть конфликт. Англичане обостряют ситуацию».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участие Великобритании в атаках на Черноморский флот РФ и «Северные потоки» просто так оставлять нельзя.