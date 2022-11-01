Военный эксперт Дандыкин о подготовке укрытий в Москве: «Все может быть»

Аргументы Недели → Политика 13+

1 ноября 2022, 16:52 Антон Николаев

Фото: stroika.su

Василий Дандыкин считает, что подготовка убежищ - это подстраховка. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«В то время все бомбоубежища были на балансе гражданской обороны. Это связано не только с состоянием специальной военной операции, а с тем, что все может быть. Во все времена независимо от общественно-социального строя, Россия всегда была для кого-то лакомым куском. Бомбоубежища есть в США, в странах Европы, на Украине. К этому делу относились очень серьезно во времена Холодной войны. Вообще, это стандартная процедура, сейчас идут проверки бомбоубежищ, так как люди настолько расслабились во всей этой ситуации. Казалось, что военные действия идут где-то там далеко. Исходя из случившихся событий в Севастополе, провокаций на Крымском мосту…. Ракеты Украине могут поставить и большего радиуса действий. Лучший повод - это предостережение. Пусть это не понадобится, но нужно быть осторожными».

Ранее ТГ-канал BAZA со ссылкой на источники, сообщил, что в Москве оборудуют убежища и укрытия. Часть из них - противорадиационные.