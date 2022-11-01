Die Welt: власти Германии потребовали от Сербии выбрать между Россией и Евросоюзом

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1 ноября 2022, 15:53

Флаг Евросоюза, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Власти ФРГ потребовали от Сербии выбрать между Российской Федерацией и Европейским союзом. На это указало немецкое издание Die Welt.

«Необходимость принятия решения становится все более острой в связи с геополитическими событиями», — процитирован в публикации Die Welt источник журналистов в Берлине.

В материале отмечается, что в Германии перестали приветствовать нейтральную позицию, которую занимает Белград.

Как сообщалось ранее во вторник, отечественный сенатор Андрей Климов заявил, что Евросоюз провозгласил русский мир угрозой и собирается разгромить его. По словам Климова, данная цель была написана «на всех языках ЕС».