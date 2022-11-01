Депутат Госдумы Вассерман: «Я против разблокировки Facebook и Instagram»

Аргументы Недели → Политика 13+

1 ноября 2022, 14:05 Антон Николаев

Фото: globallookpress.com

По мнению Анатолия Вассермана, эти платформы блокируют точку зрения российских властей. Такое мнение депутат сказал изданию «Аргументы недели».

«В данных обстоятельствах я против разблокировали Instagram* и Facebook*. Если они изменят свою информационную политику и начнут допускать на свои страницы честную точку зрения, то тогда можно будет их разблокировать».

«При СФ не существует Совета блогеров. Я знаю, что несколько раз собирали на разные обсуждения блогеров в СФ и ГД, но какой-либо постоянной структуры не создавали. Можно было бы и не рассматривать заявления разных самозванцев, но поскольку такое мнение бытует и вопрос обсуждался неоднократно, я напоминаю, что Facebook и Instagram в РФ заблокированы не просто так. Обе эти сети регулярно отказываются блокировать даже по официальным запросам сообщения, нарушающие российские законы. Опыт реальных блогеров, а не «советов по фантазиям» уже доказал, что на этих площадках мы не можем продвигать свою позицию и публиковать что-то благоприятное для нашей культуры. Довод, заявленный в заявлении несуществующего совета, тоже не существует. Нет у нас возможности продвигать на этих платформах нашу точку зрения. Разблокировка приведет к тому, что противнику станет легче продвигать свою точку зрения».

Ранее Совет блогеров направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки Instagram и Facebook. Между тем, в Совете Федерации сообщили, что Совета блогеров при верхней палате парламента не существует, а инициативы Валерии Рытвиной, которая представляется его координатором, «не являются официальной позицией Совета Федерации».

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