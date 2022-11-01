Адвокат Почуев: «Завершить частичную мобилизацию одним днем не получится»

Аргументы Недели → Политика 13+

1 ноября 2022, 13:10 Антон Николаев

Александр Почуев считает, что военкоматы по инерции какое-то время будут дальше продолжать высылать повестки. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«28 октября 2022 года Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Президенту РФ о завершении мероприятий частичной мобилизации, а уже через три дня Владимир Путин подтвердил это».

«Учитывая масштаб и исключительность мобилизационных мероприятий, а также вскрывшиеся определенные проблемы и сложности в системе работы военкоматов предполагаю, что завершить частичную мобилизацию одним днем не получится. Ввиду этого не исключено, что в течение непродолжительного времени по инерции будет происходить направление и получение повесток. В подобном случае рекомендую не игнорировать данные повестки, а получить по месту нахождения военного комиссариата точную информацию об окончании мобилизационных мероприятий. Но при этом положительный пример прекращения мобилизационных мероприятий в Москве дает основания полагать, что в ближайшее время все мобилизационные мероприятия по России также будут прекращены».

«Однако стоит отметить, что окончание мобилизации имело место только в рамках устного заявления, а официального документа, который бы подтверждал данное заявление, нет. При этом одним из официальных действующих документов является Указ Президента РФ о частичной мобилизации и в случае получения нового мобилизационного задания, вновь будут возобновлены мобилизационные мероприятия. Несмотря на вышеизложенное, полагаю, что заявления, сделанные Президентом РФ и Министром обороны РФ, являются достоверными и не вызывают сомнений».

Ранее Минобороны России заявило о завершении «мероприятий частичной мобилизации» и прекращении выдачи повесток.