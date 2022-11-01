Путин заявил, что 260 тысяч из частично мобилизованных россиян не участвуют в боевых действиях

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1 ноября 2022, 07:17 Источник: РИА "Новости"

военный, Sergey Petrov / globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с журналистами, что двести шестьдесят тысяч из частично мобилизованных россиян не принимают участие в боевых действиях, а проходят подготовку.

Владимир Путин обратил внимание на то, что около двухсот шестидесяти тысяч мобилизованных граждан находятся в войсках в составе группировки, однако не участвуют в боевых действиях, а проходят слаживание. Глава государства указал на то, что на этом мобилизация завершена.

Президент РФ уточнил, что изначально Министерство обороны страны называло "меньшую цифру" по частичной мобилизации, однако впоследствии было решено, что необходимо призвать триста тысяч человек.