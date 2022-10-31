Политолог Брутер: «Зерновая сделка России не нужна»

Аргументы Недели → Политика 13+

31 октября 2022, 17:40 Антон Николаев

globallookpress.com

Владимир Брутер считает, что Москва вернется к разговору о сделке только в том случае, если будут даны определенные гарантии безопасности. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Я считаю, что возвращаться к «зерновой сделке» России не нужно, и не нужно было ее заключать. Ситуация, которая сложилась, была очевидной! Было видно, что Россия в результате сделки ничего не получит, а сама ситуация будет использоваться в провокационных целях. Надо перестать устраивать подобные провокации, как это было сделано, и получить определенные гарантии. Тогда Россия будет вновь задумываться о сделке».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что без участия России зерновая сделка нереализуема. Напомним, что Зерновая сделка была подписана в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.