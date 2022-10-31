Политолог Симонова: «Вряд ли изменится внешняя политика Бразилии после президентских выборов»

Аргументы Недели → Политика 13+

31 октября 2022, 17:05 Антон Николаев

Людмила Симонова считает, что внешнюю политику Бразилии определяет, в первую очередь, экономические связи. Такое мнение она сказала изданию «Аргументы недели».

«Внешняя политика Бразилии при президенте Луле да Силва вряд ли сильно изменится внешняя политика. При Лулу и Болсонару она была независимой и нейтральной по отношению к событиям на Украине. Я думаю, такой внешнеполитический курс продолжится. Нужно также отметить, что Россия вошла в число пяти крупнейших экспортеров в Бразилию. Мы удвоено нарастили доставки удобрений и топлива».

«Что касается внутренней политики, то проблемы, конечно, есть: страна тяжело отходила от пандемии. Но уже в 2021 году, по мнению Всемирного банка, Бразилия была единственной страной, которой удалось резко сократить бюджетный дефицит за счет оптимизации бюджета, и выйти на положительный бюджет. Сейчас у страны высокий экспорт, который продолжает расти, но также растет уровень инфляции. Что касается инфляции, отмечу, что она растет повсеместно и в других странах из-за роста цен на сырье».

Ранее стало известно, что лидер Партии трудящихся и бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства с 50,9% голосов.