Песков сообщил, что в Кремле перешли с иностранной на отечественную систему для проведения телефонных брифингов для СМИ

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31 октября 2022, 15:08

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в понедельник, 31 октября, сообщил, что в Кремле перешли с иностранной на отечественную систему для проведения телефонных брифингов для прессы.

RT цитирует официального представителя Кремля Пескова: «Мы с вами завершили работу с системой зарубежного производства, которая помогала нам совершать наши разговоры — конференц-колы».

Песков проинформировал, что свою отечественную разработку любезно предоставил «Ростелеком».

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России доработать перечень проектов в сфере создания и развития российского программного обеспечения до 1 ноября.