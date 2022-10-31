Военный эксперт Широкорад: «Нужно наносить сокрушительные удары по украинским плотинам»

Аргументы Недели → Политика 13+

31 октября 2022, 13:13 Антон Николаев

Александр Широкорад полагает, что если атаковать плотины и дамбы не половинчатыми ударами, то операции ВСУ частично прекратятся. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Удары по инфраструктуре Украины носят половинный характер. Дело в том, что поражаются подстанции ГЭС, а не сми ГЭС и плотины. С одной стороны, это приводит к немедленному отключению электроэнергии, что играет большую роль с военной точки зрения и подавления морального духа населения, но с другой стороны - следовало бы не половинчатые удары наносить, а полные удары по платинам и ГЭС. Вывести из строя подстанции можно быстро. Удары по плотинам приведут к разрушению мостов, да и сами плотины являются мостами. Прорывы дамб приведут к сносу мостов, и только тогда Украина будет разделена на две части рекой Днепр, что приведет к прекращению операций ВСУ на левом берегу, так как у Украины нет судов, которые способны перебрасывать технику».

Сегодня воздушная тревога была объявлена в Киеве, Одессе, Днепре и других регионах страны. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры города. В офисе президента предупредили о новых отключениях электричества по всей стране.