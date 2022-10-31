Политолог Карасев: ВСУ столкнулись с «логистическим адом» из-за того, что в Вашингтоне «пилят бюджет»

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31 октября 2022, 13:16

украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Политолог, военный эксперт Владимир Карасев прокомментировал предоставленную офицером НАТО, ветераном греческой армии Ставросом Атламазоглу информацию о том, что на Украине творится "логистический ад".

Ставрос Атламазоглу так охарактеризовал хаос в калибрах боеприпасов, которые поступают на вооружение ВСУ. Ежедневно украинским войскам требуется около шести тысяч снарядов, однако из-за разницы в калибрах они не имеют возможности использовать имеющиеся.

Владимир Карасев в беседе с РИА ФАН отметил, что это происходит из-за того, что американцы "зарабатывают деньги". США не спрашивают руководство Украины, подходит ли им то или иное оружие. По словам политолога, Вашингтон просто "пилит бюджет". Карасев допустил, что это завершится после 8 ноября, если демократы проиграют республиканцам выборы в Конгресс и, вероятно, военную помощь Киеву начнут сворачивать.