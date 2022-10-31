Нового назначенного командующего Центральным военным округом украинские и западные СМИ уже объявляли убитым

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31 октября 2022, 12:36 Павел НИКИТИН

Фото: MOD Russia/ GlobalLookPress.com

Пост командующего Центральным военным округом занял генерал Андрей Мордвичев вместо уволенного Лапина. Ему 46 лет. Что о нем можно сказать?

Очень в хороших отношениях с Рамзаном Кадыровым. В свое время был не только командиром танковой бригады, но и чуть позже и пехотного соединения. То есть знает жизнь пехоты и танкистов. Это очень важно. По словам украинских официальных лиц, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, командующий 8-й армией Южного военного округа, был убит, когда вооруженные силы уничтожили командный пункт на аэродроме в Херсоне, портовом городе на юге Украины. Эту новость напечатали и американские издания, к примеру, такие как New York Post. Но вот "покойничек" Андрей Николаевич Мордвичев вдруг объявился! Причем, громко! Его повысили в должности. Берегитесь, господа украинцы мести "покойничка!" Есть на Руси поговорка, что кого до времени похоронят, еще век проживет. Дай Бог!