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Аргументы Недели Политика 13+

Посол Ерхов заявил, что Запад шантажирует Турцию, пытаясь заставить ее присоединиться к антироссийским санкциям

, 10:20 Источник: Dunya

Посол Ерхов заявил, что Запад шантажирует Турцию, пытаясь заставить ее присоединиться к антироссийским санкциям
флаг Турции, Ilya Galakhov/globallook.com

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что Запад, используя любые средства, в частности, жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к антироссийским санкциям.

Алексей Ерхов подчеркнул, что именно так он может интерпретировать письма и телефонные звонки, которые поступают турецкому бизнесу и ассоциациям от партнеров на Западе.

Посол отметил, что Москва не одобряет такие действия, поскольку никому не нравятся подобные методы. Дипломат обратил внимание на то, что окончательное решение будет принимать Турция, ее правительство, бизнесмены, а также граждане.

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