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Аргументы Недели Политика 13+

Евросоюз выделит до 22 миллионов евро на создание центра кибербезопасности

, 09:49

Евросоюз выделит до 22 миллионов евро на создание центра кибербезопасности
флаг Евросоюза, christophe vandercam/globallook.com

Генеральный директорат Европейской комиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям намерен в ближайшее время создать при ЕК ситуационно-аналитический центр по вопросам кибербезопасности.

Согласно последним данным, по мнению Еврокомиссии, это необходимо в целях пресечения "злонамеренного поведения" в киберпространстве, а также для оперативного реагирования на него.

Как сообщает RT, в рамках данного тендера Европейский союз готов выделить до 22 миллионов евро.

Задачами ситуационного центра будут являться сбор киберинформации, ее синтез и проведение анализа киберугроз.

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