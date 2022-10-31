Евросоюз выделит до 22 миллионов евро на создание центра кибербезопасности

Генеральный директорат Европейской комиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям намерен в ближайшее время создать при ЕК ситуационно-аналитический центр по вопросам кибербезопасности.
Согласно последним данным, по мнению Еврокомиссии, это необходимо в целях пресечения "злонамеренного поведения" в киберпространстве, а также для оперативного реагирования на него.
Как сообщает RT, в рамках данного тендера Европейский союз готов выделить до 22 миллионов евро.
Задачами ситуационного центра будут являться сбор киберинформации, ее синтез и проведение анализа киберугроз.