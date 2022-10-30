Песков отказался комментировать новость о ведении переговоров по зерновой сделке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение о том, что Россия и Турция ведут переговоры о статусе зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Кремля не ответил на вопрос журналистов о ходе переговоров. Он посоветовал им обратиться в Министерство иностранных дел России. «Это в МИД», - заключил он.
Ранее сообщалось, что Москва обсуждает с Турцией статус продовольственного договора. Переговоры будут идти до понедельника, 31 октября.
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