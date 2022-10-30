Читатели Bild на требования нового посла Украины: «Правильно ли мы сделали, что пошли на столь серьезный шаг ради этой страны»

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30 октября 2022, 15:42 Источник: Известия

Жителей Германии резко высказались о требовании нового посла Украины в Германии Алексея Макеева, который обрушился на Германию с критикой за медленные поставки вооружений.

Немецкие СМИ ранее обратили внимание общественности на то, что новый посол Украины начал требовать оружие от Германии ещё даже не приехав в Берлин, и в соцсетях просит немецких подписчиков дать ему советы насчет музыкального плейлиста.

Читатели немецкой газеты Bild неуважительно и резко высказались в адрес украинского дипломата:

« — Правильно ли мы сделали, что пошли на столь серьезный шаг ради этой страны? Когда вы слышите этого парня и его предшественника, вы уже сомневаетесь, а правильные ли они партнеры», — отметил читатель с ником StefanKronberg.

« — Есть ли у них хоть кто-то профессиональный? Если их политика так же плоха, как их шутки, то их будущее выглядит довольно мрачным», — написал Sch_and_maul.

« — Кто он теперь — любитель животных или разжигатель войны?» — спрашивает chefofmembers.

« — Даже в зоопарке я не могу просто взять животных, которые мне нравятся; они не то чтобы очень ко мне хотят, и зоопарк вряд ли доверит их мне. Но можно смотреть на них снова и снова. Этот конфликт в коррумпированной стране не должен стать конфликтом Германии никогда», — написал пользователь oryxaero.

Алексей Макеев официально вступил в должность посла Украины в Германии 24 октября, он назначен новым послом в Германии вместо Андрея Мельника.







