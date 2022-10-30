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В Афганистане студентки Бадахшанского университета вышли на акцию протеста - РИА Новости

, 14:40 Источник: РИА Новости

Десятки студенток вышли на акцию протеста перед зданием университета в провинции Бадахшан, северо-восток Афганистана. Об этом сообщили РИА Новости участницы демонстрации.

По словам студенток Бадахшанского университета, они решили выйти на демонстрацию после того, как нескольких девушек-студенток университета не пустили в учебное заведение под предлогом отсутствия хиджаба.

В октябре афганские женщины провели акцию протеста перед Кабульским университетом из-за отчисления студенток.


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