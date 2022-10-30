Bloomberg: Потеря электроэнергии из России может привести к негативным последствиям для Финляндии зимой

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30 октября 2022, 13:29 Источник: РИА Новости

Жители Финляндии «могут погибнуть» от холода, если не проводить грядущей холодной зимой веерных отключений электроэнергии в некоторых регионах. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg.



Компания RAO Nordic Oy, дочерняя структура российской «Интер РАО», с 01:00 часов 14 мая 2022 года приостановила поставки электроэнергии в Финляндию. Об этом говорилось в заявлении финского национального оператора сети передачи электроэнергии Fingrid.

Поставки были приостановлена из-за сложностей с оплатой платежей финской стороной.

На импорт электроэнергии из России приходилась небольшая часть от общего объема закупок электроэнергии Финляндии, но и такая потеря в объёме электроэнергии может привести к негативным последствиям для скандинавской страны.



Bloomberg предостерегает, что при отключении электричества, когда зимняя температура воздуха будет минус -20 °С, перестанут работать электроприборы и обогреваться дома, не будет работать общественный транспорт, закроются банкоматы и автозаправки. Через 18 часов температура в деревянных домах опустится до плюс +10 °С. Через 30 часов без тепла они начинают промерзать, возникнет угроза прорыва труб. Через 36 часов холод охватит многоквартирные бетонные дома, температура опустится до плюс +10 °С. Всего через четыре дня из-за холодов в большинстве жилых домов могут лопнуть трубы.



В компании Fingrid, финской электросетевой компании, отметили, что зимой необходимо будет проводить веерные отключения электроэнергии в некоторых регионах, если это не делать, то возможен крупномасштабный сбой всей системы и «люди могут погибнуть» от холода. Об этом заявил менеджер Fingrid Арто Пахкин.



Профессор университета Аалто Петер Лунд ранее высказывал мнение, что после прекращения поставок российского газа в Финляндию из-за отказа Хельсинки оплачивать поставки голубого топлива в рублях в мае этого года, власти Финляндии приступили к рассмотрению вариантов по использованию внутренних резервов, при регулировании потребления электроэнергии это может вызвать выход из строя всей энергосистемы в худшем развитии сценария, так как в случае выключения системы запускать станции в работу придется не одновременно, необходимо поочередное включение, и тогда электроэнергия по стране может вновь появиться только через какое-то время.



«В худшем случае это может привести к выходу из строя всей энергосистемы — полному отключению. Тогда нигде в стране не будет электричества», — считает Аалто Петер Лунд.









