Джо Байден подвергся критике и насмешкам после оговорки о «54 штатах» США

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30 октября 2022, 11:05 Источник: РИА Новости

Американский президент Джо Байден подвергся критике за высказывание, в котором заявил о «54 штатах США» а не 50. Об этом передает телеканал Fox News.



Во время своего выступления в Пенсильвании Байден заявил об успехах своей партии, в том числе в вопросе защиты федерального закона о защите пациентов и доступном здравоохранении Obamacare, заявив при этом, что благодаря этому в 2018 году на промежуточных выборах в конгрессе Демократическая партия получила большинство мест.



«Мы побывали в 54 штатах», - заявил Джо Байден.



Лорен Боберт, член Республиканской партии и член Палаты представителей Соединенных Штатов от штата Колорадо, прокомментировала это выступление в соцсетях, написав, что если посчитать «состояния отрицания, замешательства, заблуждения и катастрофы, которые вызвал режим» Байдена, то он «попал бы в точку».



«Джо Байден сказал, что побывал в 54 штатах. Иисус, помоги нам всем», - прокомментировал заявление Байдена актер Терренс Уильямс.



«Похоже, мы потеряли три штата с 2008 года!» – сыронизировал руководитель политического портала RealClearPolitics Том Беван, вспомнивший о такой же оговорке экс-президента Барака Обамы, который упоминал «57 штатов».



Роб Шнайдер, киноактер, режиссёр и кинопродюсер, написал, что в следующей речи Байден «объяснит 81 миллион голосов», поданных за него на президентских выборах 2020 года.



79-летний Джо Байден - самый возрастной президент США. Он постоянно попадает в неловкие ситуации, забывая речь и путая слова.

Журналист Питер Бейкер, автор статьи в газете The New York Times ранее отмечал, что Байден заметно постарел в последние годы, «его уровень энергии, хотя и впечатляющий для человека его возраста, уже не тот, что был раньше, и некоторые помощники тихо присматривают за ним», он «шаркает» при ходьбе и помощники беспокоятся, чтобы он не споткнулся, он запинается и делает оговорки в ходе публичных выступлений, поэтому помощники «затаив дыхание» наблюдают, справится ли он с речью.

8 июля президент США Джо Байден не смог найти выход из помещения после выступления в штаб-квартире ЦРУ. Глава Белого дома, закончив свою речь и не смог понять, где находится выход из помещения направился в зрительный зал, несколько секунд простоял там в недоумении. Затем президент пошел в противоположном направлении, но тоже не в ту сторону, где находился выход.

Выйти из неудобной ситуации президенту США помогли его сопровождающие, удачно перенаправив Байдена пожимать руки присутствующим в зрительном зале.

Также 8 июля глава Белого дома оконфузился во время пресс-конференции, выступая в защиту репродуктивного здоровья и прав женщин. Байден, читая речь с телесуфлера, без остановки далее прочитал вслух приведенные к тексту инструкции. «Конец цитаты. Повторите строку», — произнес Джо Байден в прямом эфире.



