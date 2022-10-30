Yonhap News Agency: Очевидец назвал причину большого числа жертв давки в Сеуле на праздновании Хэллоуина

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30 октября 2022, 08:55 Источник: Лента.ру

Магазины и бары в центре Сеула, расположенные рядом с переулком, где произошла давка, не впускали людей, пытавшихся спастись от толпы. Об этом пишет информационное агентство Республики Корея Yonhap News Agency.

Давка произошла в субботу вечером на пешеходной улице Итхэвон в самом центре Сеула, недалеко от отеля Hamilton. Около 100 тысяч человек собрались на празднование Хэллоуина, многие пришли в костюмах, на улице громко звучала музыка.

Очевидец произошедшего, один из участников событий, человек, не пожелавший назвать своё имя, рассказал, что во время давки люди пытались спастись, выйдя из толпы через бары и магазины, но владельцы заведений не позволили им это сделать.

«Кажется, что жертв могло быть меньше, поскольку люди пытались спастись в ближайших магазинах, но их выставляли обратно на улицу, так как время работы закончилось», — рассказал очевидец.

Сообщается о гибели 151 человек, среди погибших — три россиянки. 82 человека травмированы.

В Южной Корее до 5 ноября объявлен траур.









