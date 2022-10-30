Зрители CBC: Канада уже достаточно дала Украине. А как насчет тех, кто пострадал от наводнений в Пакистане, Индии или Мексике?

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30 октября 2022, 07:51 Источник: РИА Новости

Зрители канадского телеканала CBC резко прокомментировали решение главы кабмина Канады Джастина Трюдо выпустить государственные облигации с целью сбора средств на помощь Украине.



Правительство Канады приняло решение выпустить государственные облигации с целью сбора средств на помощь Украине, облигации будут предлагаться населению в банках со сроком обращения пять лет. О соответствующем решении ранее объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.



Сюжет телеканала по этой теме вызвал негативные отклики в комментариях зрителей:



« — Как насчет того, чтобы сначала позаботиться о наших собственных людях», - считает Jessy Villeneuve.



« — И тем не менее, в Канаде до сих пор живут тысячи бездомных в палатках или под мостами, и его (Трюдо. – прим. ред.) ответ на это заключается в том, что решать проблемы бездомных должны муниципалитеты. Спасибо, Джастин», - написал Pe Vo.



« — Что касается Канады, то она уже достаточно дала Украине. А как насчет тех, кто пострадал от наводнений в Пакистане, Индии или Мексике? В нашей стране тоже очень много бездомных. Сосредоточьтесь на тех, у которых ничего не осталось», - написал свое мнение Jeane Lennips.



« — Может быть, нам нужны облигации, чтобы помочь нашему здравоохранению?» – задал вопрос Floating Leaf.



« — Так что же случилось, что он не может продолжать раздачу наших денег без учета того, что мы об этом думаем? Внезапно он хочет, чтобы мы начали добровольно отдавать свои деньги в надежде, что сможем заработать один процент за пять лет на столь успешных канадских облигациях. Смешно», - считает Vance Lacarte.



Канада с начала 2022 года прокредитировала Украину в общей сложности уже на 1,5 миллиарда долларов.





