Зрители CBC: Канада уже достаточно дала Украине. А как насчет тех, кто пострадал от наводнений в Пакистане, Индии или Мексике?

Зрители канадского телеканала CBC резко прокомментировали решение главы кабмина Канады Джастина Трюдо выпустить государственные облигации с целью сбора средств на помощь Украине.
Правительство Канады приняло решение выпустить государственные облигации с целью сбора средств на помощь Украине, облигации будут предлагаться населению в банках со сроком обращения пять лет. О соответствующем решении ранее объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Сюжет телеканала по этой теме вызвал негативные отклики в комментариях зрителей:
« — Как насчет того, чтобы сначала позаботиться о наших собственных людях», - считает Jessy Villeneuve.
« — И тем не менее, в Канаде до сих пор живут тысячи бездомных в палатках или под мостами, и его (Трюдо. – прим. ред.) ответ на это заключается в том, что решать проблемы бездомных должны муниципалитеты. Спасибо, Джастин», - написал Pe Vo.
« — Что касается Канады, то она уже достаточно дала Украине. А как насчет тех, кто пострадал от наводнений в Пакистане, Индии или Мексике? В нашей стране тоже очень много бездомных. Сосредоточьтесь на тех, у которых ничего не осталось», - написал свое мнение Jeane Lennips.
« — Может быть, нам нужны облигации, чтобы помочь нашему здравоохранению?» – задал вопрос Floating Leaf.
« — Так что же случилось, что он не может продолжать раздачу наших денег без учета того, что мы об этом думаем? Внезапно он хочет, чтобы мы начали добровольно отдавать свои деньги в надежде, что сможем заработать один процент за пять лет на столь успешных канадских облигациях. Смешно», - считает Vance Lacarte.
Канада с начала 2022 года прокредитировала Украину в общей сложности уже на 1,5 миллиарда долларов.
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