Байден самостоятельно не справился с процессом голосования на промежуточных выборах в конгресс

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30 октября 2022, 07:47 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не справился с процессом голосования в рамках промежуточных выборов в конгресс. Политику пришлось прибегнуть к помощи работавшего на мероприятии волонтера.

Накануне Джо Байден досрочно проголосовал в штате Делавэр на промежуточных выборах. Когда президент США прошел в кабинку для голосования, он начал из-за шторы обращаться за помощью к волонтеру, ожидавшему снаружи. Работник участка ответил на вопросы политика, а затем спросил, загорелась ли лампочка. Байден ответил утвердительно, после чего между ними произошел короткий обмен репликами, в рамках которого волонтер поэтапно объяснял, что президенту необходимо делать.

К этому моменту внучка, с которой американский лидер пришел на выборы, уже вышла из кабинки – ей потребовалось менее минуты для того, чтобы отдать свой голос. Джо Байдену понадобилось больше времени. "Я проголосовал", – объявил политик после выхода из кабинки. Он признал, что ему помог волонтер.