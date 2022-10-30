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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

, 07:13 Источник: РИА "Новости"

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
морской терминал в Одессе, Said Gadzhiev / globallookpress.com

В нескольких областях Украины в воскресенье была объявлена воздушная тревога. Согласно последним сообщениям, соответствующая информация содержится в данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

Уточняется, что тревогу объявили в Сумской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях. До этого сообщалось о воздушной тревоге в Полтавской области, однако ее впоследствии отменили.

Чуть позже она была объявлена в Кировоградской области и в подконтрольных киевскому режиму районах Запорожской области. Позже сирены сработали в Одесской области.

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