В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины в воскресенье была объявлена воздушная тревога. Согласно последним сообщениям, соответствующая информация содержится в данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Уточняется, что тревогу объявили в Сумской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях. До этого сообщалось о воздушной тревоге в Полтавской области, однако ее впоследствии отменили.
Чуть позже она была объявлена в Кировоградской области и в подконтрольных киевскому режиму районах Запорожской области. Позже сирены сработали в Одесской области.