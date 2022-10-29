Пашинян сообщил о готовности продлить миссию российских миротворцев в Карабахе на срок до 20 лет

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29 октября 2022, 15:33 Источник: ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Federation Council of Russia/globallook.com

Ереван хотел бы продлить мандат российских миротворцев в Карабахе на длительный срок. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу, выступая на съезде партии «Гражданский договор».

Соответствующее соглашение он готов подписать на предстоящем саммите в Сочи, где встретятся лидеры России, Армении и Азербайджана.

«Мы хотим, чтобы российские миротворцы продолжили свою миссию. Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлен на 10, 15 или 20 лет», - сказал Пашинян.

При этом он подчеркнул, что, поскольку встреча трехсторонняя и вопрос продления мандата должен быть решен большинством голосов, важно, чтобы предложение Армении поддержал российский президент.

«Предлагаю, чтобы президент России выступил с такой инициативой. Я и сам могу сделать это предложение, но российская сторона должна его поддержать», — заявил армянский лидер.

Провести на территории РФ трехстороннюю встречу Россия-Армения-Азербайджан предложил в середине октября президент Путин.