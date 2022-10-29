Представительство ДНР в СЦЦК: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую в ДНР. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале представительства.
В 11:15 украинские войска обстреляли Горловку (Никитовский район), артобстрел велся с территории населенного пункта Леонидовка, ВСУ выпустили 6 снарядов калибра 155-миллиметров.
В 11:22 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по городу Донецк (Киевский район), выпущено 3 снаряда калибра 155-миллиметров, обстрел велся со стороны населенного пункта Нетайлово.
В 11:50 со стороны населенного пункта Новгородское ВСУ выпустили 6 снарядов калибра 152-миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка.
В 12:03 украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево, было выпущено 5 снарядов из танка, огонь велся со стороны населенного пункта Озаряновка.
В 12:18 был обстрелян Донецк (Куйбышевский район), ВСУ выпустили 4 снаряда калибра 155-миллиметров, огонь вели со стороны населенного пункта Нетайлово.
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