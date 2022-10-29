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29 октября 2022, 13:16 Источник: РИА Новости

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, фото с сайта Минобороны

В России состоялся первый выпуск военных летчиц. Об этом сообщили в Минобороны России.

Больше половины курсанток-летчиц окончили Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова с отличием.



«Сегодня училище впервые выпускает девушек-летчиков, поступивших в 2017 году», — заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.



Выпускниц поздравил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.



«Вы — славные продолжатели традиций, уходящих корнями в далекие времена, когда женщины-летчицы наравне с мужчинами защищали нашу Родину от врагов. Впереди у вас особый и интересный жизненный путь. Быть первыми — большая ответственность. Вы являетесь ориентиром и примером для тех девушек, которые последуют вашему примеру», — сказал Сергей Шойгу в поздравлении.



