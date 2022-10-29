Рамзан Кадыров: «Долг каждого из нас - защищать Родину. Поэтому все задачи мы выполним с честью, на все сто процентов»

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29 октября 2022, 12:59 Источник: Лента.ру

Десять тысяч бойцов из Чеченской республики контролируют линию соприкосновения протяженностью 1200 километров. Об этом написал Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram.

Рамзан Кадыров добавил, что число бойцов из Чеченской республики, принимающих участие в СВО постоянно растет, еженедельно прибывают дополнительные отряды бойцов из республики.

«Сегодня десять чеченских силовых подразделений контролируют линию фронта протяженностью 1200 км. Наши воины принимают активное участие в боях с нацистами. В авангарде сражений находятся почти 10 тысяч истинных сынов чеченского народа. Только из Грозного каждую неделю к ним направляются дополнительные отряды бойцов, самое минимальное количество которых составляет 200 человек», — написал Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской Республики заявил, что все цели СВО, поставленные Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным, будут достигнуты, все задачи по уничтожению националистов будут выполнены.

«Долг каждого из нас - защищать Родину. Поэтому все задачи мы выполним с честью, на все сто процентов. Никто из нас в этом нисколько не сомневается. Все остальное - дело времени! — заявил Рамзан Кадыров.



