Foreign Affairs: Поддержка США Украины приведет к разрушению мировой экономики

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29 октября 2022, 08:43 Источник: Известия

Поддержка Украины со стороны США приведет к разрушению мировой экономики, замораживанию американо-российских отношений и усложнит процесс контроля над вооружениями. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

Издание отмечает, что Вашингтон провоцирует затягивание конфликта, выступает против мирного урегулирования конфликта на Украине, заявляя при этом, что будет поставлять Украине оружие столько, сколько потребуется.

«Затянувшийся конфликт, вероятно, приведет к глубокому замораживанию американо-российских отношений, что потенциально поставит под угрозу сотрудничество между Вашингтоном и Москвой по вопросам глобального значения, таким как контроль над вооружениями. Длительные боевые действия также подорвут мировую экономику», — пишет издание.

Тед Снайдер в своей статье в The American Conservative заявил, что по его мнению, США и Великобритания меняют отношение к ситуации по Украине и посылают России сигналы к началу переговоров. При этом он ссылается на письмо 30 конгрессменов от Демократической партии в Палате представителей США, направивших письмо в адрес президента Джо Байдена, с призывом искать дипломатические пути для прекращения конфликта на Украине.





