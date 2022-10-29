Глава МАГАТЭ Гросси: США утратили лидерские позиции в коммерческих ядерных технологиях

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29 октября 2022, 08:06 Источник: РИА Новости

США утратили лидерство в сфере коммерческих ядерных технологий. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая в пятницу в Фонде Карнеги в Вашингтоне.



«Это проблема для Америки. Она традиционно была лидером, она потеряла эти лидерские позиции», - заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии.



По словам Рафаэля Гросси, основным поставщиком ядерных технологий является Россия, активно себя проявляет и КНР.



Компания INTERNEXCO GmbH, входящая в структуру корпорации «Росатом», выиграла контракт на поставку для Бразилии гексафторида урана. Об этом сообщила бразильская атомная корпорация Industrias Nucleares do Brasil.



«Конкурсная комиссия объявляет компанию INTERNEXCO GmbH победителем данного конкурса», - указано в отчете на сайте бразильской корпорации.



Согласно условиям тендера, компания поставит Бразилии 330 тонн природного гексафторида урана в 2023 году. INTERNEXCO GmbH будет определять предприятие, которое проведет его обогащение.



Компания INTERNEXCO GmbH была открыта в 1989 году во Франкфурте (Германия). Она стала первой зарубежной «дочкой» АО «Техснабэкспорт» — внешнеторговой компании госкорпорации «Росатом».





