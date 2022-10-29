Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли три района Донецка

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29 октября 2022, 06:31 Источник: РИА Новости

Украинские войска ночью обстреляли Донецк. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале ведомства.



В 01:59 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по городу Донецк (Кировский район), обстрел велся со стороны населенного пункта Красногоровка, выпущено три снаряда калибра152 миллиметра.



В 02:20 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по городу Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, огонь велся с территории населенного пункта Нетайлово.



В 04:33 украинские войска обстреляли город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), артобстрел велся со стороны населенного пункта Нетайлово, было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров.



Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.