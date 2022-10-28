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Аргументы Недели Политика 13+

Индийцы в восторге от того, что Путин сравнил их премьера с ледоколом

, 20:08 , Журналист Источник: Inosmi.ru

Индийцы в восторге от того, что Путин сравнил их премьера с ледоколом

Как заявил почётный член фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан, индийцам очень понравилось сравнение российским лидером Владимиром Путиным индийского премьера Нарендры Моди с ледоколом. Президент Путин говорил во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» о независимой политике главы индийского правительства в интересах своего народа. 

«Это не только о господине Моди», - сказал Унникришнан по этому поводу, «Это направление на то, что будет многополярный мир, и Индия будет в нём иметь свой вес и свой голос». Аналитик отметил, что правительство Дели, представители гражданского общества и политические верха солидарны с моделью многополярного мира, в которой у государства имелся бы определённый авторитет.

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