Политолог Геворгян: «Нет механизмов, которые бы контролировали конфликт между Арменией и Азербайджаном»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 октября 2022, 15:47 Антон Николаев

Каринэ Геворгян считает, что если и будут созданы способы, которые сведут на «нет» конфликт, то все они приобретут оттенок формальности. Такое мнение эксперт высказала изданию «Аргументы недели».

«Динамика, которая идет в этом регионе Южного Кавказа такова, что чтобы там не урегулировали, события будут идти по тем сценариям, по которым активно действуют субъекты. Наиболее активно действуют Турция и Азербайджан. Вне зависимости от того, что будет подписано и какие будут обязательства, механизмов контроля над ними нет, и они не будут сделаны для создания механизма контроля. Если контроль формально и будет создан, то он будет работать формально. Я за урегулирование конфликта, но я не вижу способов, благодаря котором можно это осуществить в нынешней общемировой динамике турбулентности, которая набирает обороты. Не нужно обсуждать тему ядерной войны отдельно от конфликта Армении и Азербайджана. Те процессы, которые происходят в мире, проецируются в регион».

Каринэ Геворгян также добавила, что многое будет зависеть от самих народов Армении и Азербайджана. По мнению политолога, главная задача - пойти на уступки друг другу и выполнить все обязательства.

Ранее в Кремле сообщили, что по инициативе России завтра в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На переговорах планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье.