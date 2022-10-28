Китаевед Островский: «США в сложившейся ситуации Тайвань не нужен»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 октября 2022, 15:24 Антон Николаев

Андрей Островский считает, что Пекин и Вашингтон смогут решить тайваньский вопрос. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Может быть, США и Китай хотят провести переговоры по поводу Тайваня. Сейчас много нерешенных вопросов между странами. Также может подняться тема торговли. Когда США возглавлял президент Дональд Трамп, то закончился первый этап торговли, где были подписана соглашения. Но предполагался второй этап, но его так и не наступило. Что касается Тайваня, то у Китая позиция конкретная: Тайвань является частью Китая. США подтвердили этот статус полуострова. Я думаю, что по тайваньскому вопросу обе стороны смогут договориться. Зачем сегодня американцам брать на себя такую обузу как Тайвань, которую трудно нести».

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин направил в США послание о сотрудничестве. В нём он указал, что отношения Китая и США должны строиться на основе взаимовыгоды.