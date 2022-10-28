В Киеве ввели экстренные ограничения электроснабжения на фоне повреждений в энергосистеме

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28 октября 2022, 12:05 Источник: РИА "Новости"

опора на линии электропередачи, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Утром в пятницу, 28 октября, стало известно, что на территории столицы Украины Киева ранее сегодня были введены беспрецедентные экстренные ограничения из-за возникших повреждений в энергосистеме.

Отмечается, что в Киеве и области ранее сегодня возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Для того, чтобы не допустить полного обесточивания столицы Украины и центральных регионов страны было решено ввести беспрецедентные экстренные ограничения электроснабжения.

Отмечается, что существует высокая вероятность применения еще более жестких и длительных отключений электроснабжения.