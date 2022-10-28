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Пашинян заявил о готовности урегулирования с Азербайджаном на принципах, предложенных Россией

, 09:41 Источник: РИА "Новости"

Пашинян заявил о готовности урегулирования с Азербайджаном на принципах, предложенных Россией
премьер-министр Армении Никол Пашинян, Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром в пятницу, 26 октября, заявил, что страна согласна работать над урегулированием с Азербайджаном на принципах, предложенных российской стороной.

Никол Пашинян напомнил, что в начале сентября Армения дала свое согласие работать на основе базовых принципов установления межгосударственных отношений между Ереваном и Баку, которые были представлены Российской Федерацией. По словам армянского премьера, страна готова подтвердить это в Сочи.

Пашинян выразил надежду на то, что Москва поддержит свои предложения.

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