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Песков о речи президента РФ на пленарной сессии «Валдая»: думаю, выступление войдет в золотую десятку выступлений Путина

, 23:02 Источник: ТАСС

Песков о речи президента РФ на пленарной сессии «Валдая»: думаю, выступление войдет в золотую десятку выступлений Путина
В. Путин, фото с сайта Кремля

Выступление президента Российской Федерации Владимира Путина с программной речью на итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» войдет в «золотую десятку» речей главы российского государства за 22 года.

Выступление Владимира Путина прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как полагает Песков, речь Путина «мировоззренческая, очень глубокая, философская и прикладная».

Пресс-секретарь президента РФ в ответ на вопрос, захотят ли оппоненты услышать эту речь, уверенно сказал, что услышат, но не признаются в том, что глубоко анализируют.

«Она, действительно, стоит того, чтобы ее анализировать. Я думаю, она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года», - заключил Дмитрий Песков.

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